Soirée pyjama : et si on retombait en adolescence? - © g-stockstudio - Getty Images/iStockphoto

Vous avez presque 30 ans et un coup de nostalgie vous fait regretter le temps où vous faisiez des soirées pyjamas avec vos copines? Et pourquoi pas en refaire une mais version adulte et encore plus stylée qu'à l'époque? On sort les matelas de la chambre, on les installe dans le salon, on ajoute des coussins pour être sur que ce soit douillet et c'est parti!

Deux recettes pour régresser Soirée pyjama : et si on retombait en adolescence? - © Rawpixel - Getty Images/iStockphoto Pizza maison Rien de plus simple que faire des pizzas chez soi. Au lieu d'aller en bande au pizza hut, vous pouvez préparer les ingrédients dans votre cuisine et quand vos copines sont là, chacune se fait sa pizza avec les ingrédients qu'elle aime! Ingrédients : pâte à pizza ou pâte brisée

coulis de tomates (aromatisé au basilic ou à l'ail si vous le souhaitez)

origan

tout ce que vous voulez mettre sur la pizza (tomates cerises, jambon, champignons, ananas, légumes divers, ...) - attention, bien essorer chaque ingrédient pour qu'il ne rende pas trop d'eau une fois au four

de la mozzarella spéciale pizza Préparation : mettre la plaque dans le bas du four et préchauffer à 250° (four à chaleur tournante)

étaler la pâte, y mettre deux càs de coulis, recouvrir d'origan, des ingrédients de votre choix et finir par la mozzarella

enfourner pendant 15 minutes, vérifier l'état de la cuisson avant de sortir la pizza.

Easy et trop bon ! - © LightFieldStudios - Getty Images/iStockphoto

Popcorn au chocolat Pour accompagner les films que vous allez regarder, rien de mieux que des popcorns. Mais s'ils sont fait maison et originaux, c'est encore plus classe! Ingrédients : 150g de maïs à popcorn

huile végétale

200g de chocolat pâtissier

80g de beurre Préparation : Dans une casserole à feu vif, mettre de l'huile sur environ 1 cm de hauteur et mettre deux grains de maïs dedans. Quand ils popent, mettre le reste du maïs et diminuer un peu le feu. Fermer la casserole et mélanger pour ne pas que le popcorn colle, ni brûle. Une fois les pop finis, sortir le popcorn et le mettre dans un plat avec de l'essui-tout dans le fond.

Dans un bol au micro-onde faire fondre le chocolat et le beurre puis mélanger pour que ce soit homogène.

Retirer l'essui-tout du plat et verser le chocolat en mélangeant le popcorn pour que chaque grain soit recouvert.

On adore le chocolat ! - © Natalie_B - Getty Images/iStockphoto

Deux jeux pour se marrer Karaoke C'est le moment de ressortir sa vieille PS2 qui est dans ce vieux carton dans le placard et tous les cd singstar qu'on connaissait par coeur. On démêle les micros et on se fait des battles en chantant très fort parce que nos parents ne peuvent plus venir nous demander de baisser le son (les voisins oui mais comme on les a prévenus, ils mordent sur leur chique).

On ne ressemblera pas à ça mais vous comprenez le principe - © LightFieldStudios - Getty Images/iStockphoto

Gage ou vérité Quand on savait que Marie était amoureuse de Julien mais qu'elle ne voulait pas l'avouer, on se faisait une petite séance de gage ou vérité et on pouvait enfin démêler le vrai du faux. C'est reparti 15 ans plus tard pour savoir si Marie sort effectivement avec le gars de la compta! Et pour les gages, on a des idées bien plus marrantes qu'à notre adolescence : cul sec (#cliché)!

Allez Marie, avoue ! - © bernardbodo - Getty Images/iStockphoto

Deux films pour rire et pleurer Bridget Jones Parce que c'est un culte des films romantiques, des films de filles. Parce qu'en plus c'est une trilogie donc on peut se faire toute la nuit dessus. Parce que les 2 premiers films datent de notre jeunesse et qu'on les regardait déjà à 15 ans. Parce qu'on les connait par coeur et qu'on peut parler en même temps sans rien rater de l'intrigue. Parce que Mark Darcy.

Team Darcy ou Team Cleaver? - © Bridget Jones

Dans la peau de ma mère Parce qu'on le regardait à l'époque avec la vision de la fille et qu'aujourd'hui, on se rapproche dangereusement de la vision de la mère. Parce que Lindsay Lohan était notre idole à l'époque et qu'on regardait "A nous Quatre" avec passion. Parce que l'amour triomphe toujours.