Serions-nous toujours attirés par le même type de personnes ?

Une équipe de l'Université de Toronto au Canada a comparé les personnalités des partenaires présents et passés de 332 personnes afin de vérifier la théorie du partenaire type.

Les partenaires de ces 322 personnes devaient évaluer leurs traits de caractère (amabilité, conscience, extraversion, névrotisme, ouverture aux nouvelles expériences) et déclarer à quel point ils s'identifiaient à une série d'affirmations telles que "Je suis généralement modeste et réservé", "J'ai de multiples centres d'intérêt" ou encore "J'élabore des projets et je m'y tiens".

Publiés dans la revue Proceedings of The National Academy of Sciences, les résultats montrent que les personnes semblaient toujours à la recherche de relations avec le même type de personnes. Les partenaires actuels et passés se décrivent de manière similaire.