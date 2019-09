Seriez-vous près à payer avec votre visage? La Chine le fait déjà

Plus besoin d’argent liquide, de carte bancaire, ni même de smartphone : les consommateurs chinois peuvent désormais payer leurs achats en scannant leur visage, dans un pays où la reconnaissance faciale connaît un essor fracassant.

La Chine est déjà très avancée en matière de paiement mobile, mais cette nouvelle technologie, actuellement déployée au niveau national, ringardise désormais même les codes QR.

"Plus besoin de prendre votre téléphone avec vous. Vous pouvez sortir faire des achats sans emmener quoi que ce soit",

s’enthousiasme Bo Hu, directeur des services informatiques de la chaîne chinoise de boulangeries Wedome.

Cette populaire enseigne, qui propose pains et viennoiseries occidentales adaptées au goût des Chinois, utilise déjà des terminaux de reconnaissance faciale dans une centaine de points de vente. "Payer sans rien, ce n’était pas possible au début des paiements mobiles (réalisés avec des codes QR). Mais c’est aujourd’hui possible grâce à l’essor de la reconnaissance faciale", explique-t-il.

Cette dernière est déjà très utilisée en Chine : pour passer commande chez KFC, pour repérer des fugitifs dans la foule, des personnes qui traversent en dehors des passages piétons, ou encore pour débloquer l’accès à son lieu de travail.