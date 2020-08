Plus

Il n'a jamais revêtu de scaphandre ni été dans l'espace. Mais dans son laboratoire aux mille flacons près de Toulouse, le "sculpteur d'arômes" Michaël Moisseeff a reconstitué, à la demande de la Cité de l'espace, l'odeur... de la Lune. Chemise fleurie et cheveux blancs attachés en arrière, ce généticien de formation de 66 ans a consacré sa vie à décortiquer les mystères de l'odorat et à produire, à partir de molécules, toutes sortes de senteurs, fragrances et émanations. La Nasa avait déjà fait appel à un nez pour créer l'odeur de l'espace afin d'habituer les astronautes à cette senteur unique, voici maintenant que l'on pourrait sentir la Lune.

Sur base des impressions de Neil Armstrong Sentir la Lune ? Le pari du "sculpteur d'arômes" Michaël Moisseeff - © GEORGES GOBET - AFP "Pour récréer l'odeur d'un sous-bois par exemple, il faut d'abord s'y rendre. Est-ce qu'il y a de la mousse ? Du lichen? De l'humidité ? Je fais un inventaire et rassemble mes éléments comme un peintre avec sa palette de couleurs, puis travaille sur les proportions pour essayer au maximum d'être dans la finesse", détaille l'aromaticien. Mais pour la Lune, la Cité de l'espace à Toulouse "n'a pas voulu me payer le voyage", plaisante M. Moisseeff dans sa maison à Montégut-Lauragais (Haute-Garonne) qu'il a transformée en musée avec un jardin de senteurs, une osmothèque et un laboratoire renfermant mille et une effluves. Seule opportunité pour ce "sculpteur d'arômes", comme il se définit, le recours aux descriptions faites par différents astronautes ayant marché sur la Lune, notamment Neil Armstrong. "Faute d'oxygène sur la Lune, il ne pouvait évidemment rien sentir mais une fois de retour dans le module, l'odeur de la poussière accrochée à son scaphandre lui a rappelé la poudre noire brûlée des vieux (fusils) six coups", dit-il.

Faire exploser de la poudre dans sa cuisine Sentir la Lune ? Le pari du "sculpteur d'arômes" Michaël Moisseeff - © GEORGES GOBET - AFP Comment la reproduire ? M. Moisseeff décide de faire lui-même exploser, dans ses propres casseroles, de la poudre noire. Après plusieurs tentatives ratées et autant de frayeurs, il réussit à en "capturer" un dépôt brûlé. Puis, une fois l'odeur recherchée en tête, l'alchimiste des temps modernes a rassemblé plusieurs éléments dans son laboratoire, pour un résultat aux notes métalliques, carbonées et soufrées qui titillent les narines et l'imagination. Les nez de plus d'un million de visiteurs s'y sont frottés à la Cité de l'espace de Toulouse (leader européen de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public) en 2009 une première fois, puis depuis 2019 pour l'exposition consacrée au 50e anniversaire des premiers pas de l'Homme sur la Lune. "Cette odeur énigmatique reproduite à partir des descriptions de certains astronautes évoque des senteurs connues comme la poudre à canon ou la cendre de cheminée mais cela ne veut pas dire qu'on en trouve sur la Lune", tempère Xavier Penot, médiateur scientifique à la Cité de l'espace et à l'origine de l'idée.