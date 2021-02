Saint-Valentin : quels cadeaux pour mon partenaire qui adore la science-fiction ?

La Saint-Valentin approche à grands pas. Si votre partenaire est fan de science-fiction, voici cinq idées cadeaux qui devraient lui plaire.

1. T.I.M.E Stories

T.I.M.E Stories est un jeu de société immersif et addictif, où vous rejoignez l’agence T.I.M.E. pour sauver votre trame temporelle :

Vous cherchez un métier palpitant, des perspectives de carrière sans limites, et la possibilité de visiter un nombre illimité de réalités et d’époques ? Vous voulez préserver la continuité temporelle, la formidable prospérité de notre siècle et les perspectives infinies du voyage offertes par la technique de l’Insertion Tachyon ? Vous êtes perspicace, motivé et vous aimez travailler en équipe ? Vous n’avez peur de rien ? L’AGENCE T.I.M.E A BESOIN DE VOUS !

Plus d’infos par ici.

2. The Outer Worlds

Le jeu de Obsidian Entertainment (disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch) plaira aux fans d’exploration. Votre mission : explorer les coins les plus reculés de l’espace.

Perdu durant le voyage d'un vaisseau de colonisation en direction des limites de la galaxie, vous vous réveillez des décennies plus tard que prévu pour vous retrouver en plein cœur d'une conspiration visant à détruire la colonie d'Halcyon. Au fil de votre exploration dans les recoins les plus reculés de l'espace et des rencontres avec des factions se disputant le pouvoir, ce sera à vous de faire les choix qui détermineront l'avenir des habitants d'Halcyon. Dans le destin de cette colonie, vous êtes le seul imprévu.

Plus d’infos par ici.

3. James Cameron - Histoire de la science-fiction

Dans ce livre, le réalisateur d’Avatar, Titanic et Terminator interroge Guillermo del Toro, George Lucas, Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger, Ridley Scott et Steven Spielberg sur leur vision du genre, sur son impact et son évolution.

Richement illustré, notamment par des archives personnelles et inédites de James Cameron, ce livre offre une analyse poussée sur un genre qui continue à poser des questions, à explorer notre univers et à réjouir les audiences du monde entier.

Plus d’infos par ici.

4. Alien Anthologie

La saga Alien existe en plusieurs coffrets mais cette anthologie permet de se plonger dans les quatre films et leurs coulisses grâce à une montagne de bonus. Le sixième disque, "The Anthology Archives" vous promet des heures de contenu. Les films de Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet n’auront plus aucun secret pour vous.

Plus d’infos par ici.

5. Baby Yoda

Inévitable. Les produits dérivés officiels de The Mandalorian commencent à inonder les magasins et parmi eux, on retrouve Bébé Yoda, la véritable star de la série de Disney +. Le personnage existe sous 1001 formes (Funko Pop, peluches, statuettes, etc.). Vous ne devriez pas avoir de mal à trouver votre bonheur.

Plus d’infos par ici.