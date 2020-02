Saint-Valentin: et si on troquait les roses contre des fleurs de saison?

La rose rouge, star de la fête des amoureux, pousse en été dans nos régions. L'acheter pour la Saint-Valentin nécessite donc de la faire venir de loin, générant au passage une empreinte carbone considérable et néfaste pour l'environnement. Et si les amoureux adeptes des fleurs optaient plutôt pour des mimosas ou des camélias?

En France, 85% des fleurs coupées proposées à la vente arrivent de l'étranger . Quand elles ne sont pas expédiées depuis les Pays-Bas (premier exportateur et importateur mondial de fleurs), les roses rouges proviennent de pays d' Afrique et d' Amérique latine : Ethiopie, Kenya, Colombie, Equateur...

La Dame aux camélias

Une solution simple existe pourtant pour ceux et celles qui souhaitent offrir des fleurs à leur moitié: acheter des produits de saison, comme on le fait pour les fruits et légumes. Mimosa, jacinthe, hellébore...: de nombreuses fleurs d'hiver permettent de composer de jolis bouquets tout en achetant local et en privilégiant le circuit court.

Les amoureux des roses peuvent par exemple opter pour des camélias, qui poussent de septembre à mai et dont l'apparence est similaire à la fleur star de la Saint-Valentin.

En France, plusieurs enseignes ou labels proposent des bouquets éco-responsables. C'est notamment le cas de Fleurs d'ici, marque francilienne qui incite les consommateurs à changer leurs habitudes pour la Saint-Valentin avec le slogan: "Pour la Saint-Valentin, offrez des fleurs, pas du CO2!".