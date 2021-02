Saint-Valentin : des idées de cadeaux gratuits pour déclarer sa flamme

Pas besoin de dépenser des mille et des cents pour faire plaisir à l’élu(e) de son cœur ! Que l’on soit au tout début d’une relation, dans une mauvaise passe financière ou à la bourre pour trouver le cadeau idéal ; il est tout à fait possible d’exprimer son amour gratuitement en faisant preuve d’un peu de créativité.

Laissez parler votre fibre musicale et votre créativité et préparez une chanson romantique pour l’élu(e) de votre cœur. © Getty Images

Pour les plus téméraires, la lettre peut aussi se décliner en chanson romantique . Faites appel à votre fibre musicale et votre créativité pour ce cadeau qui restera sans nul doute dans les annales.

Si vous trouvez les lettres d’amour et les chansons trop directes et trop franches et que vous êtes plutôt du genre romantique MAIS discret(e), pourquoi ne pas offrir une mixtape façon année 80 ? C’est l’occasion parfaite de révéler la complexité de vos sentiments tout en ne vous mouillant pas trop. Sur Spotify, Youtube, ou à l’ancienne sur une clé USB, un CD ou même une cassette audio que vous retrouvez dans votre grenier, la mixtape reste un cadeau de Saint-Valentin original et touchant.