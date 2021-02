Saint-Valentin : ces cadeaux insolites pour se dire je t’aime

Pour la Saint Valentin, pas question de se rendre en tête à tête dans un bar ou un restaurant. Ce n’est pas grave, le Bar du Marché à Flagey débarque à la maison. Pimentez votre soirée romantique avec un Killer, un Negroni ou encore un Espresso Martini. On a goûté le Basil Smash, un “Cocktail frais et parfumé à base de gin, qui conjugue la fraîcheur du basilic et une belle acidité”. Le parfum de ce cocktail nous rappelle l’été et on se croirait presque en terrasse. Si par contre vous aimez un cocktail plus léger et sucré, Le Mignot sera un très bon choix, il allie la baie de genièvre, la rose et la fleur de sureau. La qualité et le souci du détail sont les alliés de ce bar. Le BDM vous propose une variété de cocktails faits maison et mis en bouteille juste pour vous. C’est l’occasion de se faire plaisir tout en soutenant le secteur.