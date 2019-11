Saint-Nicolas: 3 jeux éducatifs à offrir à un enfant.

Plus

Apprendre à passer moins de temps devant les écrans tout en s'amusant, mémoriser les noms de femmes qui ont changé l'Histoire en jouant au célèbre "jeu des 7 familles", résoudre des énigmes... Voici trois cadeaux insolites, ludiques et éducatifs à offrir à un enfant. Que ce soit un filleul, un neveu, la fille d'amis ou sa propre progéniture, un enfant figure souvent en bonne place sur la liste des personnes à gâter pour la Saint-Nicolas ou Noël. Mais offrir un cadeau à un bambin n'est pas toujours chose aisée, tant la concurrence est rude dans l'univers du jouet. L'une des options les plus sûres: opter pour un jeu ludique et éducatif, qui fera plaisir à la fois aux enfants et aux parents.

Un jeu des "7 familles" qui met les grandes femmes de l'Histoire à l'honneur Connaissez-vous le nom de Valentina Terechkova, première femme à avoir voyagé dans l'espace, ou de Sonia Delaunay, artiste-peintre française d'origine ukrainienne? Pionnière des "jeux sur l'égalité", la marque The Moon Project revisite le concept du Jeu des 7 familles en proposant un focus sur des femmes qui ont marqué l'Histoire, qu'elles soient entrepreneuses, sportives, artistes, aventurières ou scientifiques. Plus original que le traditionnel schéma familial! > Dès 6 ans

> Prix : €

> Où le trouver : www.playtopla.com

Des énigmes à résoudre tous les mois Jeu d'enquête immersif fabriqué en France, la Boîte en Cavale livre chaque mois à domicile une boîte mystérieuse comprenant une histoire, des énigmes inédites et des objets insolites à collectionner, pour accomplir une mission top secrète qui évolue dans le temps. L'enfant se lance dans une aventure unique et créative dont il sera le héros et devra mettre son imagination à profit pour résoudre des problèmes ardus. > Dès 7 ans

> Prix : €€

> Où le trouver : www.en-cavale.fr/boite-en-cavale