Sacrebleu ! L'accent français n'est plus considéré comme le plus sexy au monde

L'accent français, jusqu'ici considéré comme le plus sexy au monde, vient de se faire détrôner par l'accent britannique, d'après une étude mondiale réalisée par Time Out dans plus de 30 pays.

C'est l'accent britannique qui fait cette année l'unanimité dans le monde, devenant donc l'accent le plus sexy avec 25% des voix. Il a été tout particulièrement plébiscité dans des pays tels que la Chine, la Suède, l'Inde et les Etats-Unis, qui l'ont mis en tête de ce classement.

L'accent français arrive en deuxième position (16%) avec malgré tout, de grands amateurs en Australie, au Brésil, en Russie, en Turquie, en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas.

L'accent italien occupe la troisième marche du podium (15%) avec de nombreux adeptes en Espagne et au Portugal tandis que les accents espagnol et irlandais referment le Top 5. Fait intéressant, la Thaïlande est le seul pays à avoir voté pour son propre accent.

Time Out a également interrogé le panel sur les villes spécifiques où l'on trouve l'accent le plus sexy. Verdict : l'Europe fait l'unanimité avec des villes comme Londres, Paris, Rome, Edimbourg, Porto et Madrid.