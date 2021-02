Ringard, le macramé ? Pas du tout, il fait son grand come back

On le croyait has been, vieillot, relégué aux oubliettes. Et pourtant, le macramé fait son grand retour dans nos intérieurs pour une touche bohème et cocooning, voire même carrément arty.

Suspensions, têtes de lit, dessous de verres... Alors que la technique de tissage avait fait fureur dans les années hippies, le macramé avait complètement disparu des radars, en même temps que le téléphone à cadran et la cassette audio.