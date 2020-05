Retour au travail : les podcasts cool à écouter dans les transports

Cette semaine, de nombreux travailleurs reprendront le chemin du boulot. Que ce soit en voiture, en tram, en bus ou en métro, le temps de trajet peut paraître long… surtout quand on en a plus l’habitude. Et si vous vous mettiez aux podcasts ?

Les podcasts, ces contenus audio numériques que l’on peut écouter n’importe quand et n’importe où, ont la faculté un peu magique de faire filer le temps tout en nous divertissant et en nous laissant un champ libre d’action. On en trouve sur à peu près tous les sujets, de toutes les longueurs, et ils peuvent nous accompagner pour un nombre incalculable d’activités puisqu’ils ne sollicitent que notre ouïe. Avec un bon podcast dans les oreilles, les corvées de ménages passent en un clin d’œil, les tâches mécaniques et répétitives ne sont plus aussi barbantes, et les transports paraissent bien moins longs. En plus, la grande majorité des podcasts sont disponibles gratuitement, et leur écoute ne nécessite qu’un smartphone, une application de podcast, et une paire d’écouteurs (ou encore mieux : un casque dit "fermé") si vous partagez votre espace avec d’autres individus. Même pas besoin d’une connexion internet puisque vous pouvez les télécharger au préalable. Parce qu’il n’est pas toujours facile de "s’y mettre" quand on ne sait pas où chercher, voici notre sélection de podcasts à écouter dans les transports (où à un autre moment, ça marche aussi) :

"Emotions" de Louie Media

Le studio Louie Media produit de nombreux podcasts qui mettent en avant des personnages et des histoires vraies, axés principalement sur les vies et les pratiques culturelles contemporaines. On y trouve par exemple Émotions, un podcast qui vous fera "comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez" avec des sujets aussi variés que "La rancune : peut-on s’en débarrasser ?", "La solitude : pourquoi faut-il l’accueillir ?" ou encore, dans leurs éditions spéciales confinement : "Émotions confinées : la peur du déconfinement". La longueur des podcasts oscille entre 15 et 45 minutes, à vous de voir combien de temps vous avez devant vous. ► Louie Media propose aussi d’autres podcasts comme Le Book Club, qui "vous aide à renouveler votre bibliothèque", Manger qui "cuisine nos habitudes alimentaires", ou plus récemment Travail (en cours), un podcast qui "explore les bouleversements du travail et sa place dans nos vies." Plus d’infos sur le site de Louie Media.

"Les couilles sur la table" de Binge Audio

Dans Les couilles sur la table, la journaliste Victoire Tuaillon interroge en profondeur la masculinité contemporaine avec des invités. Elle tente ainsi de faire avancer le débat sur le féminisme, le sexisme et le masculinisme, en partant du point de vue des hommes… et c’est très réussi. Les épisodes durent entre 40 minutes et 1h20, en fonction des sujets. ► Parmi les nombreux autres podcasts estampillés "Binge Audio", A bientôt de te revoir où Sophie-Marie Larrouy "chill" avec des personnalités françaises (comme Benoît Hamon, Vincent Delerm, Valérie Damidot, Pénélope Bagieu, ou encore Marina Rollman) a également beaucoup de succès. Retrouvez tous les autres podcasts sur le site de Binge Audio, il y en a forcément un qui vous plaira.

"Les braqueurs" d’Arte Radio

En quête d’aventures et de frissons ? Plongez-vous dans Les braqueurs, un podcast haletant d’Arte Radio créé en partenariat avec Slate. Vous y découvrirez, au fil des 11 épisodes qui composent la série, les palpitantes anecdotes de "trois grands braqueurs qui racontent leur dangereux métier". ► Sur le site et l’application Arte Radio, vous trouverez également une foule d’autres podcasts en tout genre, que vous pourrez d’ailleurs classer par ordre de durée (ce qui est plutôt pratique). Le média Slate.fr produit aussi pas mal de podcasts, comme le très divertissant Transfert qui raconte des "histoires extraordinaires de gens ordinaires".

"Réelle vie" de la RTBF

Dans chaque épisode de Réelle Vie , Letizia discute avec une personnalité qui s’expose tous les jours sur les réseaux sociaux et qui ne compte plus ses followers. Ensemble, ils reviennent sur des souvenirs, des détails hors cadre et le contexte des publications, le tout dans un ton informel et confidentiel. Hyper rafraîchissant et intéressant.

Instantanés, qui vous plongera dans "l’intimité de la nouvelle génération, avec ses propres mots, sans filtre", Dis moi oui qui propose "d’interroger nos conditionnements face à la sexualité et aux genres, notre rapport au désir, ainsi que nos tabous" ou encore dans un autre genre, Valhalla, une saga audio-spatiale épique où l’humanité s’est réfugiée dans une gigantesque station de vacances en orbite autour de la Terre. plongera dans "l’intimité de la nouvelle génération, avec ses propres mots, sans filtre",qui propose "d’interroger nos conditionnements face à la sexualité et aux genres, notre rapport au désir, ainsi que nos tabous" ou encore dans un autre genre,, une saga audio-spatiale épique oùl’humanité s’est réfugiée dans une gigantesque station de vacances en orbite autour de la Terre. Retrouvez toute l’offre de podcasts natifs de la RTBF ici. ► La RTBF propose aussi

Et dans la pratique, comment fait-on ?