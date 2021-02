Républigram : vous pouvez créer votre mème à la façon du président de la République française

Comme l’explique Martin Le Hénand, directeur artistique dans une agence de publicité et créateur du générateur Républigram avant d’ajouter : "C’est quelque chose que j’avais déjà fait pour des clients pour faciliter le travail des community managers". Dans sa tête, il a aussi le souvenir du générateur de couverture des livres Martine, une réserve de mème et de détournement au pixel carré. Il n’en aura pas fallu beaucoup plus pour lancer la machine infernale !

Les comptes du président de la République sur les réseaux sociaux sont remplis d’images léchées et Martin Le Hénand trouve que sa communication "se rapproche des codes des influenceurs beauté et des publicités Sephora". Une manière selon lui de toucher plus de monde et de s’adapter aux codes des réseaux sociaux aujourd’hui, pour atteindre les plus jeunes par exemple. "Quand on voit Gabriel Attal (porte-parole du gouvernement) faire des lives avec des influenceurs, on sent que c’est une façon de faire passer un message", analyse le professionnel.

Ces communications décalées sont presque trop grosses pour être faites par hasard. On pourrait penser que les politiques misent sur la puissance du détournement pour faire passer un message. "Pour moi ce générateur permet de se moquer de toute cette mise en scène, mais après si cela peut inciter les gens à se laver les mains, c’est bien aussi", conclut le directeur artistique.

Et un dernier pour la route !