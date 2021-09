Rentrée : 5 manières de prolonger les vacances

L’odorat est un des sens les plus développés chez l’animal et l’homme ne fait pas exception. D’après une étude , l’odorat est d’ailleurs le sens qui est le plus lié aux souvenirs. Si vous n’avez pas acheté de parfum dans la petite ville de vos vacances, vous pouvez en trouver en Belgique en allant faire un tour en parfumerie ou en droguerie.

Le beau temps est enfin là, après un été des plus pourris ( mais était-ce vraiment le plus pourri de notre histoire ? ), on peut profiter de ce bel été indien pour prolonger les vacances avec un petit week-end insolite ou non dans notre plat pays .

Si ces deux derniers mois il fallait bien viser pour sortir entre les gouttes de pluies, ce mois-ci s’annonce beaucoup plus clément et bien plus adapté à la conduite douce. Alors on sort (ou on achète en seconde main) son vélo et/ou sa trottinette et on va au boulot sous le soleil. La Belgique est d'ailleurs un des pays européens qui développent le plus d'infrastructures pour les vélos ces dernières années. Ce serait bête de ne pas en profiter !

Organisez une sortie vélo pendant une heure en rentrant du boulot, ça vous permettra de faire un vrai break entre vos deux morceaux de journée et vous profiterez du beau temps dont on a tant besoin.