Regain d'intérêt pour les robots compagnons en temps de pandémie

La pandémie a aggravé l'isolement des personnes âgées, relançant l'intérêt pour les robots d'accompagnement. Mais les fabricants tentent de modérer les attentes de leur public en quête d'humanoïdes à roulettes et peluches animées toujours plus interactives.

"On gère de l'isolement dans le collectif", raconte le patron de la start-up française, à la recherche de partenaires pour conquérir le marché américain. "On n'aurait jamais imaginé ça."

Cutii permet aux utilisateurs de participer à des activités à distance (jeux, cours de gym...) et de parler à leurs proches en visioconférence , sur commande vocale. Il peut être mis à jour à distance et être doté d'autres fonctions d'assistance ou de sécurité, en donnant l'alerte en cas de problème.

Particulièrement appréciés des personnes les plus dépendantes

Mais les robots compagnons, eux, doivent surmonter des obstacles plus psychologiques que technologiques. "Plus les gens sont dépendants ou en difficulté, plus ils l'apprécient", constate Antoine Bataille. "Les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer acceptent très bien le robot. Chez ceux qui sont plus alertes, il y a moins d'appétence."

Cette expérience à grande échelle a ainsi fait évoluer Cutii pour répondre mieux aux besoins. "Tout est possible", explique le fondateur de Cutii.

"Mais l'essentiel, c'est de pouvoir communiquer avec sa famille, de faire des activités qui rapprochent d'autres personnes."

A l'époque des humains masqués et distanciés, les robots sont paradoxalement perçus comme un moyen de rendre certaines interactions plus chaleureuses. Comme la prise de température, désormais routinière dans certains établissements.

"C'est plus sympa qu'une tablette", assure Tim Enwall, dirigeant de Misty Robotics, un robot programmable qui peut être tour à tour réceptionniste, compagnon ou agent de ménage. Avec la pandémie, "la demande des sociétés pour des outils fiables, sans contact et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a augmenté", remarque-t-il.

"Mais les robots ne sont pas encore capables de gérer des centaines d'approches différentes comme les humains", admet-il. "Cela peut générer des frustrations, par exemple si l'appareil répond : 'Désolé, je n'ai pas compris' à une personne malentendante."