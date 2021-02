Récupérer des recettes gourmandes sur TikTok devient plus facile.

Sur TikTok, les vidéos de recettes de cuisine ont la cote. Elles sont souvent rapides, simples et gourmandes. Mais il est parfois difficile de retenir tous les ingrédients utilisés dans une recette plus compliquée.

La liste complète des ingrédients d'un simple clic

Quelques utilisateurs de TikTok ont pu découvrir une nouvelle fonction sur certaines vidéos de cuisine. Uniquement visible en utilisant l'application mobile (et non via la version web), un nouveau bouton vert sur lequel est écrit "See full recipe", soit "Voir la recette complète", est affiché sur quelques vidéos.

Cette option permet aux utilisateurs de la plateforme chinoise d'avoir accès à la liste complète des ingrédients utilisés dans la vidéo concernée.

Une nouvelle page s'affiche avec les quantités utilisées pour chaque ingrédient et une note sur 10 selon la qualité nutritive de la recette.

Il est même possible de sauvegarder la recette sur l'application Whisk. Un bon moyen d'attirer de nouveaux utilisateurs puisque pour sauvegarder ladite recette, il faut disposer d'un compte sur Whisk.