Rapide et économique : l'achat de sa voiture en ligne séduit déjà toute l'Europe

Les automobilistes européens bouderaient-ils les concessions ? Ils semblent en tout cas de plus en plus accros aux solutions en ligne pour acheter aujourd’hui leurs voitures, neuves ou d’occasion. Avec Internet, il est en effet devenu extrêmement simple d’acheter la voiture de ses rêves.

Selon une étude publiée par le site d’achats en ligne CarNext.com, près d’un automobiliste sur trois se dit désormais prêt à acheter et à payer sa voiture directement en ligne (sur 3000 personnes réparties en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal). Parmi les revendications des automobilistes pour franchir le pas figure la mise à disposition d’un historique des contrôles et de l’entretien du véhicule (65%), mais aussi la livraison du véhicule à domicile (34%).

La vente traditionnelle, qui consiste à se rendre chez son concessionnaire, pour observer les voitures puis en essayer une avant d’éventuellement négocier son prix et enfin de l’acheter, aurait donc du plomb dans l’aile.

Acheter une voiture depuis son canapé

Aujourd’hui, l’achat en ligne permet de trouver la voiture qui vous convient le mieux, de se la faire livrer directement à domicile, ou tout près de chez soi, accompagnée de sa plaque et ses papiers en règle. Les automobilistes ont pour cela le choix de passer directement via les sites des constructeurs ou alors des plateformes spécialisées, essentiellement des mandataires qui proposent une large gamme à prix négociés.

Acheter une voiture en ligne ne prend que quelques minutes, de jour comme de nuit. Avec des coûts moins élevés, les prix proposés sont bien souvent inférieurs à ceux affichés en concession. À noter aussi que ceux qui sont intéressés par des modèles vendus à l’étranger peuvent passer par des mandataires pour faciliter leur importation. D’un autre côté, un achat en ligne ne permet évidemment pas de tester directement la voiture, de faire un essai avec, en tout cas en ce qui concerne l’occasion. Il s’agit sans doute là du seul point véritablement négatif dans cette démarche.

A noter enfin que, comme pour n’importe quel achat, le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours pour son achat en ligne.