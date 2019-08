Qui était Sharon Tate, du dernier film de Tarantino ?

Sharon Tate, l’épouse de Polanski

Sharon est l’aînée de la famille, elle est née en 1943 au Texas d’un père officier qui voyageait beaucoup pour son travail et, à 16 ans, Sharon avait déjà vécu dans six villes différentes (aux USA et en Europe). Une jeune fille timide mais qui rêve de show-business et décroche son premier contrat en faisant de l’auto-stop.

Elle joue alors dans divers films à Hollywood et en France jusqu’à être prise sur le tournage du Bal des Vampires dont Roman Polanski était le réalisateur et qui rêvait d’une autre actrice pour le premier rôle féminin.

Un an après leur rencontre, ils se marient à Londres dans une ambiance psychédélique tant par les costumes des invités que par la musique jouée. Ils ne resteront pas à Londres et iront vivre à Los Angeles pour être proches des studios que Roman Polanski fréquente très souvent pour ses films.

Sharon tombe enceinte la même année, ils cherchent alors une maison plus grande et c’est au 10050 Cielo Drive de Benedict Canyon, qu’ils trouvent la belle résidence de style normand, avec piscine et dépendances pour les invités et le gardien. Ils l'achètent et la surnomment la "maison de l’amour".