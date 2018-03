Qui est Warren Buffett, le troisième homme le plus riche au monde ?

Dans le classement Forbes 2018, le patron américain du fonds d'investissement Berkshire Hathaway se classe en troisième position. Politiquement engagé, Warren Buffett est aussi un philanthrope réputé.

Selon la légende, il aurait déclaré à un ami que s’il n’était pas millionnaire à 30 ans, il sauterait du plus haut immeuble d’Omaha, sa ville de naissance. Aujourd’hui âgé de 87 ans, Warren Buffett est le troisième homme le plus riche au monde derrière Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, et son ami Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Sa fortune s’élève à 84 milliards de dollars selon le classement 2018 des hommes les plus riches au monde de Forbes, publié le 6 mars dernier. Surnommé " l'oracle d’Omaha ", il dirige la gigantesque société d’investissement Berkshire Hathaway qui compte près de 400 000 employés. Elle possède également de nombreuses entreprises ainsi que des parts dans Apple, American Express ou Coca-Cola.

La " loi Buffett "

Avant d’être le troisième homme le plus riche au monde, Warren Buffett a été livreur de journaux, vendeur de timbres et épicier. Il a commencé à travailler dès 13 ans pour son père, courtier en bourse et membre du Congrès américain. Aujourd’hui philanthrope réputé, il donne l’essentiel de son argent à des œuvres de charité et ses enfants ne toucheront comme héritage qu’une infime part de sa fortune. " L’argent, ça n’a aucune utilité pour moi. Le temps, oui. " indiquait-il à Bloomberg en 2016. Engagé politiquement, il a soutenu Barack Obama puis Hillary Clinton à la dernière présidentielle et a publiquement critiqué Donald Trump.

En 2011, il avait regretté que son taux d’imposition soit inférieur à celui de sa secrétaire et appelait, dans une tribune publiée dans le New York Times, les parlementaires à augmenter les impôts des Américains dont les revenus annuels dépassent le million de dollars. Une taxe fiscale qui porte son nom a ainsi été mise en place en 2012 : " Si vous gagnez plus d’un million de dollars par an, la loi dit que vous devrez payer le même pourcentage d’impôts sur le revenu que les femmes de la classe moyenne. " expliquait le président américain Barack Obama.