Qui est Law Roach, styliste le plus en vue à Hollywood ?

The Hollywood Reporter vient de nommer Law Roach styliste le plus puissant de l'année, récompensant ses looks les plus spectaculaires, notamment portés par Zendaya, mais également son influence sur l'industrie. Mais qui est cet "architecte de l'image", comme il se définit lui-même, qui n'hésite pas à briser certains diktats pour plus de diversité et d'inclusivité dans le monde de la mode.

Le styliste est derrière les looks des plus prestigieuses cérémonies Si vous ne connaissez pas (encore) Law Roach, vous avez forcément déjà vu, voire admiré, certains de ses looks sur les tapis rouges les plus en vue Lors des Oscars, en avril dernier, vous n'avez pas pu passer à côté de la sublime robe jaune signée Valentino que portait Zendaya, d'un naturel presque déconcertant, que l'actrice et chanteuse a soigneusement choisie avec son styliste et ami de longue date, Law Roach. Aujourd'hui, le styliste de 42 ans se hisse au sommet du classement Hollywood's Most Powerful Stylists 2021 ("Les stylistes les plus puissants d'Hollywood") du magazine américain The Hollywood Reporter. Et une chose est sûre, vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui !

La trajectoire d'un "self-made man", de Chicago à Hollywood "Wow, regarde ce petit garçon qui a grandi dans le South Side de Chicago et qui crée ces looks qui vont devenir iconiques et dont les gens parleront", se dit Law Roach lorsqu'il habille les plus grandes stars de la planète, comme il le confie à The Hollywood Reporter. Une fierté pour ce natif de Chicago, qui a connu une ascension fulgurante en une décennie seulement au point de devenir l'un des stylistes les plus emblématiques d'Hollywood. Peut-on parler du fameux rêve américain qui devient réalité avec Law Roach ? Pas si sûr puisque le styliste n'a pu compter que sur lui-même, son talent, son sens du style et sa persévérance pour parvenir à se hisser au rang des créateurs de tendances les plus incontournables.

Sa rencontre avec Zendaya a bouleversé son destin C'est en vendant des vêtements vintage, de la seconde main rare, qu'il a débuté dans la mode et a commencé à se faire un nom dans une industrie très exigeante. Puis il a rencontré Zendaya, l'une de ses premières clientes, qui n'était pas à l'époque l'icône de mode que l'on connaît aujourd'hui. C'est Law Roach qui a largement contribué à faire des looks de la jeune femme des moments d'exception, devenus pour la plupart viraux. Le styliste explique à The Hollywood Reporter qu'il a d'abord eu du mal à convaincre les designers les plus en vue d'habiller la jeune actrice américaine, qui comptait alors essentiellement des pré-adolescents parmi ses fans. Law Roach s'est alors tourné vers des marques émergentes, plus méconnues, pour construire le style de la jeune femme, dont la notoriété ne cessait de croître. Et lorsque les plus grandes maisons ont commencé à s'intéresser à Zendaya, Law Roach a décliné proposition sur proposition. "[Zendaya] n'avait jamais porté Valentino avant de devenir le visage de Valentino", confie-t-il au magazine américain. Une stratégie payante, donc.

Il met sa notoriété au service d'une mode plus inclusive Law Roach a aujourd'hui une grande influence à Hollywood et sur l'industrie de la mode et il se sert de ce poids pour tenter de faire bouger les lignes. Cela passe par des looks non genrés mais également par de nombreux hommages à des icônes noires. Pas plus tard qu'en avril dernier, Zendaya a fait sensation au déjeuner Essence Black Women in Hollywood dans une robe vintage Yves Saint Laurent ayant appartenu à Eunice Johnson. Il s'agit non seulement d'inclusivité mais également de rendre hommage à des icônes qui ont marqué plus d'une génération. "Personne ne nous a demandé de faire cela mais [nous] prenons simplement l'initiative de le faire pour nous assurer de garder ces icônes en vie et de continuer à en parler", explique le styliste.