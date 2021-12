Quels sont les podcasts les plus écoutés dans le monde en 2021 ?

Il était déjà le podcast le plus téléchargé aux Etats-Unis en 2020 avant de rejoindre Spotify. "The Joe Rogan Experience" prend la tête des podcasts les plus écoutés en 2021 sur la plateforme de streaming. Malgré des épisodes d'une durée très longue, entre deux et trois heures, "The Joe Rogan Experience" a su trouver son public grâce aux interviews de l'humoriste de 54 ans.

Le féminisme est aussi présent dans ce top 5 avec "Call Her Daddy" d'Alex Cooper. Le podcast aborde des sujets bruts, parfois provocateurs, souvent pertinents. Alex Cooper n'hésite pas à parler de sexualité, de liberté, d'empouvoirement tout en essayant de briser les stéréotypes et jugements. Un véritable succès qui lui permet d'accueillir des célébrités telles que Emma Kenney, actrice de la série "Shameless", ou encore l'humoriste Pete Davidson et la mannequin Emily Ratajkowski.

Les utilisateurs ont aussi privilégié les enquêtes criminelles avec le podcast "Crime Junkie", troisième du classement, suivi à la cinquième place par les informations pointues du New York Times partagées dans le podcast "The Daily". Spotify n'a pas précisé le nombre total d'écoutes pour chaque podcast.