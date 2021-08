Quels sont les comptes qui rapportent le plus d’argent sur Instagram ?

Sur Instagram, le quotidien des influenceurs fait rêver. Pourtant, derrière cet apparent succès, quel est le montant récolté réellement ?

HypeAuditor a réalisé une étude sur 1865 influenceurs sur Instagram et les a interrogés sur le montant de leurs revenus, leur durée et charge de travail ainsi que sur leur principale source de revenus. Parmi eux, 45,74% étaient des femmes et 28% étaient âgés entre 25-34 ans.

