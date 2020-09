Quels sont les chiens qui aimeront le plus jouer avec vous ?

La recherche a été réalisée entre 1997 et 2013 à partir d'un outil d'évaluation de la mentalité canine. En se basant sur ces données, les auteurs de la publication ont dressé un tableau répertoriant les chiens en fonction de leur tempérament (du plus joueur au moins joueur).

En tête du classement, les chiens de chasse ou de troupeau (fox-terrier, berger allemand, border collie, teckel). En queue de peloton, les chiens "miniatures" tels que les caniches ou les chihuahuas.

Les scientifiques n'ont toutefois pas obtenu de preuve probante pour expliquer le tempérament moins joueur des chiens "miniatures", mais émettent toutefois l'hypothèse que les risques de blessure sont plus courants avec un petit animal. "Il est possible que les gens mettent moins l'accent sur le dressage des petits chiens mais il est également possible qu'ils soient plus difficiles à dresser parce qu'ils sont moins joueurs", suppute Nicolas Kolm.