Quelques idées d’activités originales et créatives à faire avec les enfants

Pour occuper les enfants durant ces longues soirées d’automne et d’hiver et ces après-midi pluvieux, rien de tel qu’un bon bricolage ! Voici quelques idées à garder sous la main ou à expérimenter dès maintenant pour amuser vos petits bouts :

Il n’y a rien de plus simple à réaliser : un four, de la farine, de l’eau, du sel, un peu de colorant (facultatif), des formes (facultatif) et le tour est joué !

La période des fêtes approche à grands pas. Et si vous mettiez vos enfants à contribution ? En une après-midi, vous pouvez créer de jolies décorations pour votre sapin grâce à la magie de la pâte à sel .

Si la chimie ce n’est pas votre truc, il est possible d’acheter des kits de cyanotype, sur Etsy notamment (environ 15€).

Pensez toutefois à porter des gants et à faire particulièrement attention lors de manipulation des substances chimiques .

Vous l’exposez ensuite à la lumière et… magie magie ! Au bout de 15 à 30 minutes, la partie exposée à la lumière devient bleue et révèle en blanc l’image des objets déposés. Le top pour épater les enfants (et les heureux destinataires de ces cartes postales) !

Le cyanotype ? C’est quoi ça, encore ? Il s’agit en fait d’une technique photographique ancestrale qui consiste à enduire du papier d ’ un mélange de ferricyanure de potassium et de citrate de fer ammoniacal (dans le noir) et puis d’y déposer toutes sortes de petites formes, des fleurs séchées, du papier découpé...

Ce n’est plus trop la période des fleurs et des feuilles, c’est vrai, mais il reste quand même encore quelques plantes qui conservent leurs feuillages durant l’hiver. En tout cas suffisamment pour commencer cette activité qui s’étale sur le long terme et qui peut faire office de "Journal de promenades" : la création d’un herbier.

Ramassez des jolies feuilles au cours de vos balades puis pressez-les pour les faire sécher. Deux options sont possibles : soit vous vous munissez d’une presse; soit vous placez soigneusement les feuilles dans du papier journal sur lequel vous accumulez des objets lourds (de gros dictionnaires? par exemple). Une fois la feuille bien sèche, vous pourrez la fixer délicatement dans votre joli cahier de promenade et l’annoter.

Un bon prétexte pour sortir de la maison, s’aérer l’esprit, se connecter à la nature et découvrir les espèces végétales qui nous entourent. Et en plus, vous pourrez en utiliser certaines pour vos cartes postales en cyanotye !

Ici aussi, vous trouverez votre bonheur sur Etsy si vous désirez vous offrir un kit "tout prêt".