Quelles sont les dernières zones sauvages de la planète?

Certaines régions du monde sont encore épargnées par l’activité humaine.

Des territoires sauvages résistent encore à l’envahisseur. Dans le monde, certaines régions sont encore épargnées par l’activité humaine et n’abritent aucune grande culture agricole, zone industrielle et autre infrastructure de transports. Hors Antarctique, 5 pays concentrent à eux seuls 70% de ces espaces sauvages préservés.

La Russie héberge 15 millions de km2 de terres et mers sauvages. Parmi elles, la forêt boréale, l’écosystème le plus préservé de la planète et un important puits de CO2, qui retient un tiers du carbone mondial. Cette forêt s’étend au Canada, où elle borde la toundra arctique. Dans cette autre zone préservée, la température moyenne en hiver peut atteindre -34°C en hiver. On y trouve des rennes, des bœufs musqués ou encore des lièvres arctiques.

Les États-Unis abritent également de vastes zones sauvages, principalement situées en Alaska. 37.000 km2 d’espaces naturels fédéraux sont protégés par une loi de 1964. Mais le gouvernement de Donald Trump vient d’approuver un forage pétrolier qui menace grandement certains écosystèmes arctiques. Idem pour l’Amazonie, dont les deux tiers se trouvent au Brésil, et menacée par le nouveau Président Jair Bolsonaro. Au total, elle abrite 50% à 70% de la biodiversité mondiale.

Enfin, l’Australie abrite d’immenses zones désertiques. Leurs conditions climatiques expliquent la faible activité humaine. Dans ce pays, les terres et mers sauvages couvrent près de 2,5 millions km2.

À l’échelle du monde, ces zones préservées restent minimes. Les activités humaines ont déjà affecté 77% des zones terrestres hors Antarctique et 87% des océans.