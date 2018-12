Quelles sont les alternatives aux assiettes et couverts en plastique?

En 2020, les assiettes et couverts en plastique seront interdits en France. Voilà ce qui les remplacera.

L’Assemblée nationale a approuvé le vendredi 14 septembre 2018 l’interdiction des couverts et des contenants jetables en plastique, au 1er janvier 2020, en plus des pailles et des touillettes.

"Les emballages jetables comme les pailles, les ustensiles, les sacs, les bouteilles et d’autres produits en plastique étouffent nos courants d’eau et polluent sérieusement l’environnement", déplore Sybil Bullock de Greenpeace.

Ainsi, gobelets, verres et autres assiettes jetables devront être remplacés par de la vaisselle compostable.

Pulpe de canne à sucre, amidon de maïs, fécule de pomme de terre ou bambou… Demain, on boira et on mangera dans des objets fabriqués avec ces matières premières renouvelables.

Mettre fin au gâchis!

Aujourd’hui, en Europe, 70% des déchets marins proviennent des produits en plastique à usage unique et des engins de pêche.

"Il est grand temps que les entreprises qui produisent tout ce plastique prennent leurs responsabilités pour stopper le gâchis qu’elles ont créé!“, estime Sybil Bullock.

Toutefois, des limites demeurent: la plupart de la vaisselle jetable "responsable" est souvent conditionnée dans du plastique.