A l'occasion de la sortie en salles de "Bohemian Rhapsody", avec Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury, découvrez quel tube du groupe en dit long sur vous...

S’il fallait faire d’une chanson de Queen votre hymne personnel, celui qui vous décrit, qui vous porte et qui vous accompagne dans tous les moments de votre vie, les plus durs comme les plus joyeux, quelle chanson choisiriez-vous?

Faites le test.