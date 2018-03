Et si un petit génie malicieux exauçait votre vœu d’enfant et vous transformait en Barbie, dans quel modèle de la célèbre poupée vous vous sentiriez le plus à l’aise ?

Quand j'étais petite, je harcelais mes parents pour qu'ils m'achètent : des trucs de grands, du maquillage, des poupées?

Faites le test.