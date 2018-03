Vous ne le savez peut-être pas encore et du coup, on vous le dit : vous êtes un métal. Et ce métal pourrait bien dévoiler quelques traits de votre caractère.

Mes amis savent qu'ils peuvent compter sur moi pour : aider à déménager, être là quand ils en ont besoin, être toujours partante, prêter de l'argent?

Faites le test.