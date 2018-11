Quel héros Marvel êtes-vous ?

A partir du début des années ’60, Stan crée pour Marvel (le nouveau nom de Timely Comics) une flopée de super-héros à commencer par " Les 4 Fantastiques " qui tranchent avec les super-héros traditionnels comme Superman.

Ici les personnages ont des aspirations et des sentiments plus humains, ils se disputent, ont des problèmes sentimentaux, s’interrogent sur le sens de leur existence… Suivra le panthéon des futurs Avengers avec Hulk, Spider-Man, Iron-Man, les X-Men, … qui lui apportera la gloire. Débordé par l’abondance de ses propres personnages, il invente l’astuce mnémotechnique d’utiliser la même lettre comme initiale des noms et prénoms de nombre de ses héros, on y trouvera donc Peter Parker (Spider-Man), Matt Murdock (Daredevil), Bruce Banner (Hulk) ou Susan Storm (Les 4 Fantastiques).

