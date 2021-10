Quel diplôme a le plus de valeur sur le marché du travail aux Etats-Unis ? © PeopleImages

Selon une dernière étude, le diplôme d'ingénieur architectural est celui qui permet aux étudiants de s'insérer le plus facilement sur le marché du travail et assure un revenu médian de 90.000 dollars (environ 77.626 euros).

Quel est le meilleur passeport pour l'emploi ?

Quelle est la voie la plus sûre vers un emploi stable et un revenu élevé aux États-Unis ? Selon l'entreprise financière Bankrate et son classement des meilleurs diplômes à l'université, le métier d'ingénieur architectural serait la meilleure option. Spécialité de niche, le diplôme d'ingénierie architectural permet d'approfondir ses compétences dans la construction des bâtiments. "Il fusionne la partie fondations structurelles du génie civil avec le génie mécanique et électrique, plus précisément les parties qui concernent le bâtiment”, explique dans un communiqué Rich Miller, chef du département de génie civil et architectural et de gestion de la construction à l'école d'ingénieurs de l'Université de Cincinnati.

Les ingénieurs architecturaux sont les plus recherchés

Menée sur la base des salaires des diplômés et la facilité à être recruté à la sortie de l'université, l'étude a épluché les 159 spécialités à l'université recensées par l'American Community Survey (étude démographique menée au niveau national auprès de 2 millions d'Américains) et dégagé trois facteurs pour établir le classement : le revenu médian, le taux de chômage et le pourcentage de personnes ayant un diplôme supérieur. Très peu des diplômés de la spécialité génie architectural déclarent être au chômage (1,3 %). Par ailleurs, ils atteignent un revenu médian de 90.000 dollars par an (environ 77.626 euros). En seconde position du classement, on retrouve les diplômés de la spécialité construction services, puis en troisième, le génie informatique. Cette dernière accède à un revenu médian plus élevé que les deux premières (101.000 dollars) mais le taux de chômage des diplômés y est également plus grand (2,3 %).

Les formations scientifiques tiennent le haut du pavé