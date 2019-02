John Travolta, qui a formé avec Olivia Newton-John le légendaire couple de "Grease", fête ce lundi son 65ème anniversaire!

Alain Delon et Romy Schneider, Vincent Cassel et Monica Bellucci, Nicole Kidman et Tom Cruise…

Ils vous ont fait rêver, inspiré(e), bouleversé(e)...

Mais parmi tous ces couples magiques du grand écran, lequel incarnez-vous le mieux avec votre moitié?

Faites le test.