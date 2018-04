Que mange la famille royale britannique quand elle marie l'un des siens ?

A moins que Meghan Markle et le prince Harry ne cassent les codes, il y a fort à parier que le menu de leur réception de mariage comptera du saumon et/ou de l'agneau.

Et si les convives ne mangent pas de fraises, ce sera une première dans l'histoire des noces de la famille royale britannique. En attendant de connaître le déroulé gastronomique du 19 mai, voici ce que les unions précédentes ont servi à leurs invités.

Saumon, agneau et viandes de chasse

La future reine d'Angleterre n'avait pas lésiné sur les moyens pour dresser un menu luxueux à l'occasion de ses noces avec le prince Philip. Le menu démarrait avec des filets de sole "Mountbatten", en référence au nom de famille de son époux.

Après le poisson, la viande. Novembre oblige, c'est la viande de chasse, avec des perdrix qui ont agrémenté la table. Celles-ci ont été servies accompagnées de salade, de pommes de terre noisette et de haricots verts.

En 2011, le prince William et la duchesse de Cambridge ont servi un menu comprenant du saumon et de l'agneau. Deux ingrédients qui étaient déjà à la table de noces des grands-parents de William. Du saumon fumé avait été choisi pour l'union du prince Charles avec Camilla Parker-Bowles, en 2005.

Concernant le mariage de Meghan Markle et du prince Harry, le traiteur qui a officié pour les noces du prince William et de Kate Middleton, mais aussi pour celui de sa sœur Pippa, aurait été embauché, d'après les rumeurs.

Fraises

Elisabeth II et le prince Philip célébrèrent leur mariage en novembre, mais cela ne les a pas empêché de servir des fraises au dessert. Les fruits printaniers ont pris la forme d'une glace, baptisée "Bombe glacée Princess Elizabeth". Ce détail des fraises n'en est pas un, car à cette époque, le peuple britannique est soumis au rationnement. Nous sommes en 1947. Servir de tels fruits est le comble du luxe. Par ailleurs, la mère d'Elisabeth en a également servi à son mariage avec George VI en 1923, tout comme la princesse Diana en 1981.

Pièce montée

La reine d'Angleterre a eu droit à son traditionnel gâteau de mariage, une pièce montée qui ne pesait pas moins de 226 kilos. Le dessert était constitué de quatre étages. Elisabeth et le prince Philip l'ont découpé à l'aide d'une épée que le roi George VI a confié à son gendre, tout juste devenu duc d'Edimbourgh. Le prince William et Kate Middleton ont, eux, fait la part belle à la gourmandise, avec un trio de desserts constitué de glace au miel, d'un triffle à la cerise et d'un parfait au chocolat.

Au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, on sait d'ores et déjà qu'une pâtissière américaine installée à Londres confectionnera la gourmandise royale. Claire Ptak est une cheffe pâtissière connue pour ses desserts bio. La recette comprendra des saveurs de citron, des fleurs de sureau, le tout tenu par de la crème au beurre.

Champagne

Meghan et Harry trinqueront-ils une coupe de Pol Roger à la main, à l'instar du Prince Wiliam et de Kate Middleton? La maison d'Epernay fut le champagne préféré de Winston Churchill et elle obtint aussi la mention de "Royal Warrant", lui garantissant d'être le fournisseur officiel de la couronne britannique. En 1981, Charles et Diana ont pour leur part opté pour Bollinger dont la finesse des bulles se marie volontiers avec un menu "tout champagne". Pour l'anecdote, c'est aussi le champagne attitré de James Bond... Une cuvée Dom Pérignon 1961 avait également été sortie exclusivement à l'occasion du mariage de la princesse de Galles et du prince Charles.