Que faire pour la Saint-Valentin en temps de confinement ?

Pour passer une belle journée en amoureux, enfilez vos chaussures de randonnées et partez à la découverte des plus beaux coins de Belgique. Le Fondry des chiens et son canyon vertigineux devrait vous surprendre à plus d’un titre. Sinon vous pouvez aussi allier balade et découverte artistique en réalisant l’une des 11 boucles des sentiers d’art. Il existe plusieurs promenades de 7 à 15 km entre Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze qui vous montrent des œuvres d’art réalisées dans ce milieu naturel.

Pour les amateurs de beaux paysages blancs, il suffit de s’enfoncer du côté des Hautes Fagnes. Au départ du barrage du Lac de Robertville se situe une boucle d’environ 5 km qui est de difficulté modérée. Vous vous enfoncerez dans une forêt, ses petits chemins sinueux et ses vues à couper le souffle. Vous pourrez, notamment, admirer le château de Reinhardstein sous ses différentes face au cours de la randonnée, découvrir la vue vertigineuse du nez de Napoléon ou encore longer une cascade.