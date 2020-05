Quatre comptes Instagram à suivre pour les amateurs de plantes

Véritables compagnes pour certains pendant ce grand confinement, les plantations d'intérieur ou d'extérieur s'invitent aussi sur les réseaux, où certains comptes sont de véritables sources d'inspiration. En voici quatre qui mettront un peu de folie dans vos jardinières et salons.

@studio.roco Au Royaume-Uni, les deux décoratrices Rose et Caro se sont donné pour mission de transformer les espaces londoniens à travers une avalanche de verdure tout en purifiant nos intérieurs. Les deux magiciennes vertes ont aussi prodigué quelques conseils dans des ouvrages, dont le dernier en date, "Les Plantes et la Maison - Succulentes, cactées, plantes aériennes et tropicales", publié aux éditions du Rouergue. Leur compte associe inspirations, projets et quelques astuces pour ceux qui n'auraient pas la main verte. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ro Co (@studio.roco) le 27 Avril 2020 à 3 :43 PDT

@pampa Pampa est à l'art de la fleur ce que les feel good movies sont au cinéma. Cette équipe de fleuristes parisiennes de choc nous offre de la couleur, de la couleur et encore de la couleur. Un colorama végétal qui fait du bien en ces temps étranges en proposant des fleurs fraîches, séchées et toute une gamme d'objets de décoration qui font écho à cet univers multivitaminé et multicolore. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PAMPA (@pampa) le 14 Mai 2020 à 5 :34 PDT

@UrbanJungleBloggers Aux manettes de ce compte à quatre mains, Igor Josifovic à Munich et Judith de Graaf à Paris, qui chantent des deux côtés du Rhin les louanges d'un appartement chargé en chlorophylle. Eux aussi sont passé au format du livre avec "Urban Jungle : Living and Styling With Plants" et plus récemment avec "Plante Tribe living happily ever after with plants". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Urban Jungle Bloggers (@urbanjungleblog) le 15 Mai 2020 à 2 :10 PDT