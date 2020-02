Quand une expérience TikTok vire au cauchemar

Vous l’avez peut-être vu passer sur vos comptes réseaux sociaux parce que la mésaventure ne s'en est pas tenue à TikTok.

Cyril Schreiner, c’est le nom de cet influenceur qui sévit sur Instagram, TikTok, Twitter et Youtube. Fan de buzz, il s’est dit que ce serait une bonne idée de remplir sa baignoire de billes qui gonflent dans l’eau pour faire de jolies photos et faire rire les gens. Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu et que le buzz ne vient pas des billes mais bien de sa gestion de la situation.

Un peu idiot, certains diront, il a décidé de se débarrasser des encombrants en les laissant partir dans les canalisations. Si l’on sait que quelques cheveux peuvent boucher le trou de la douche, imaginez l’effet de milliers de billes qui se retrouvent entourées d’eau et qui continuent de gonfler.

Il se retrouve aujourd’hui avec des billes qui envahissent l’ensemble de sa maison (des toilettes à l’évier) et qui ont même fini dans les égouts de sa rue. Sa voisine vient innocemment lui demander s’il a aussi ces choses bizarres dans son jardin.

Il continue de jouer sur le buzz et fait durer cette aventure depuis 5 jours plutôt que d’appeler les pompiers, la mairie ou toute personne un peu responsable qui saurait quoi faire. Au lieu de ça, il prend les pires idées dans les commentaires et tente le coup. La dernière en date : remettre de l’eau dans la baignoire et y jeter deux sachets de riz. Sans surprise, cela n’a pas résolu le problème.

'Je suis dans la merde' on peut lire sur une des vidéos. On ne te le fait pas dire !

On se demande comment cela va finir et surtout, quelle sera la somme totale pour réparer les dégâts. On vous laisse admirer l’œuvre de l’artiste…