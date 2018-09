Quand un narval se fait adopter par des bélugas

Ce narval a été adopté par des bélugas. Depuis, il s’est intégré dans le groupe sans trop de difficultés. Explications.

Le narval, ou licorne de mer, est un mammifère marin qui fait partie du groupe des cétacés. C'est aussi un proche cousin du béluga. Le narval dont il est question ici est observé pour la troisième fois depuis 2016 mais c’est la première fois qu'il est filmé. Et à la grande surprise des chercheurs, ce dernier a trouvé une famille d’adoption surprenante: il a été accueilli par des bélugas. Ce phénomène peu commun et plutôt cocasse se passe dans le fleuve Saint-Laurent, au Canada. Un fleuve situé à des milliers de kilomètres du territoire des narvals, en Arctique.

Une très bonne entente

Le cétacé a probablement perdu la trace de ses congénères. Et lorsque cela arrive, le narval va dériver et partir à la recherche d'un groupe. Celui-ci a eu de la chance: il a été accepté par des bélugas du Saint-Laurent, une population en voie de disparition, et il semble parfaitement intégré au groupe, selon une ONG québécoise de préservation des mammifères marins.

Les narvals et les bélugas peuvent vivre jusqu'à l’âge de 60 ans. Les chercheurs vont donc rester attentifs pour voir comment cette relation va évoluer.