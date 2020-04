Quand les stars de la mode nous occupent pendant le confinement

Après deux semaines de confinement, difficile de trouver des activités diverses et variées pour faire passer le temps plus vite et ne pas tomber dans la morosité.

Mais ce que l'on aime plus que tout ce sont ses vidéos où il s'adonne à des chorégraphies via TikTok ou lorsqu'il pousse la chansonnette en mettant en avant ses propres créations. Un pur bonheur.

Olivier Rousteing , directeur artistique de Balmain , est très présent sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement, pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Le styliste français a d'ailleurs prévu de dévoiler les archives de Balmain, de proposer des croquis à colorier, et de lancer des défis hebdomadaires à ses followers pour entretenir leur créativité tout au long du confinement.

Les challenges de nombreuses icônes

Les acteurs et icônes de la mode, dont Billy Porter, Simon Porte Jacquemus ou Jennifer Lopez, sont de plus en plus nombreux à lancer des défis à leurs abonnés pour réveiller leur créativité et les aider à mieux vivre le confinement.

Le premier a notamment convié ses followers à recréer la tenue qu'il portait lors du Gala du Met 2019, quand le second leur a demandé de créer un visage à partir de tout ce qu'ils pouvaient trouver chez eux. Dans les deux cas, le résultat a été bluffant.