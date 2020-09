Quand la science fait réapparaître le diamant bleu de Louis XIV

"Le premier grand brillant de l'histoire de l'art"

En 1668, un voyageur français, Jean-Baptiste Tavernier, ramène des Indes un diamant bleu de 23 grammes et 115 carats. Le roi Louis XIV le rachète "pour une somme fabuleuse" et le fait tailler. Il passe du bleu clair au bleu roi, et devient le "premier grand brillant de l'histoire de l'art", raconte François Farges, le commissaire de l'exposition.

Mais le diamant est dérobé en 1792 et, pour ne pas qu'on puisse l'identifier, les voleurs le retaillent, vite et mal : la pierre perd beaucoup de ses carats, devient "bleu foncé, quasiment noire", explique-t-il.

La gemme sans éclat est aujourd'hui conservée au Smithsonian Institution de Washington. Et sur la base de cette pièce, il n'était malheureusement pas possible de reconstituer la pièce d'origine, détaille le minéralogiste.