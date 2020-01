Quand il s'agit de désigner la "femme de l'année", les 11-14 ans pensent avant tout à leur maman.

Les réponses obtenues montrent que les jeunes accordent un intérêt marqué aux enjeux environnementaux actuels et à la cause des femmes. Mais pour eux, "la femme de l'année" , c'est avant tout leur maman .

Maman, reine des jeunes ados

Pour un magazine comme le Time, élire une personnalité de l'année est une tradition de longue date. Mais on demande rarement l'avis des enfants et des adolescents à ce sujet. C'est désormais chose faite avec le magazine jeunesse Okapi, qui dévoile un sondage réalisé par l'institut d'étude Junior City, sur un échantillon de 406 filles et garçons âgés de 11 à 14 ans.

L'enquête consistait à questionner les jeunes sondés sur l'identité de celle qui, selon eux, représente la "femme de l'année". Les réponses sont à la fois touchantes et très inscrites dans l'air du temps.

En effet, dans le top 3 des femmes préférées des jeunes sondés, figurent la militante écologiste Greta Thunberg, la chanteuse pop engagée Angèle et... leur maman.

C'est d'ailleurs cette dernière qui se hisse tout en haut du podium, avec 14% de votes. "Les 11-14 ans ont spontanément répondu "Maman" (...) Ils nous le disent que leur Maman a un rôle multiple dans leur vie, elle gère le quotidien, mais pas seulement", explique François Blaise, rédacteur en chef d'Okapi.