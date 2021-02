Quand et pourquoi faut-il publier à la bonne heure sur Instagram, Twitter et Facebook ?

S'il faudra absolument éviter de poster un message le mardi sur Facebook, le même jour sera plus adapté à une publication sur Twitter. Mais attention à bien respecter ces règles pour récolter un maximum de "likes" et ne pas être noyé parmi le flot de publications.

Pour développer son réseau et avoir de plus en plus d'abonnés, publier sur les réseaux sociaux peut s'avérer être une véritable course contre la montre. Selon la plateforme choisie, l'heure de publication la plus propice sera différente. D'après les données récoltées par le site Oberlo , les meilleurs jours pour publier sur Facebook ne seront pas les mêmes pour Instagram.

S'adapter pour mieux toucher le public ciblé

Concernant Instagram, en Europe de l'Ouest, il sera plus judicieux de publier sa photo les lundis, jeudis et mercredis. Le troisième jour de la semaine recense le meilleur taux d'engagement. Il faudra également privilégier les tranches horaires de 11h à 13h et de 19h à 21h. Au contraire, le dimanche sera à proscrire. Pour séduire une communauté américaine, il faudra adapter ses publications au fuseau horaire Est et préférer les lundis, mardis et vendredis.

Pour Facebook, le mardi sera au contraire à éviter. Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches marquent les meilleurs jours pour engager sa communauté, spécialement le week-end.

Les utilisateurs européens devront publier entre 13h et 16h tandis que pour attirer les internautes américains, il faudra se concentrer sur les mercredis, à 11h puis de 13h à 14h, et éviter de publier le dimanche, surtout après 17h.

Sur Twitter, le week-end est également peu propice à engager sa communauté. Tous les autres jours sont plus adaptés à l'utilisation du réseau, en particulier de 12h à 13h. Pour le public américain, les mercredis et vendredis de 7h à 9h sont plus adaptés.

Seul TikTok déroge un peu à la règle à cause de son algorithme. D'après le site Oberlo, il est tout de même conseillé de publier entre 6h du matin et 10h ou en soirée, de 19h à 22h. Mieux vaut se caler sur le fuseau horaire de l'Est pour avoir le plus de chances d'être vu par les adolescents américains, qui utilisent de plus en plus le réseau social chinois.