Votre partenaire, homme ou femme est un grand voyageur ? Voici quelques idées originales pour un cadeau à offrir à un baroudeur !

Une gourde pliable Que vous voyagez en avion avec une valise ou en train avec un sac à dos, une gourde c’est pratique et écologique. On arrête d’acheter une bouteille d’eau en plastique au duty free ou au wagon-restaurant et on remplit sa bouteille aux fontaines ou aux toilettes (en vérifiant que l’eau est potable). Pas de soucis, ça passe au contrôle aéroportuaire (si elle est vide et repliée). Vous en trouverez dans différents magasins de 'brols' ou chez Nature et Découverte. De toutes tailles, couleurs, formes, vous aurez l’embarras du choix !

Un carnet de voyage Qu'offrir à un.e grand.e voyageur.se ? - © Rawpixel - Getty Images/iStockphoto Nombreux sont les voyageurs qui regrettent, une fois rentrés, ne pas avoir pris notes de ces moments clés, de ce restaurant insolite, de ce petit magasin perdu. Pour les poètes comme pour les organisateurs, un carnet de voyage leur permettra de prendre note pendant les vacances de leurs impressions, leurs idées, leurs adresses et leurs souvenirs. On peut y coller les tickets d’entrée de musée, les fleurs ramassées sur le chemin, les photos instamatiques, etc. Vous en trouverez dans les papeteries et les grandes enseignes comme la Fnac ou chez Club à tous les prix. Faites bien votre choix en fonction de la personne à qui vous l’offrez, certains carnets sont très neutres et permettent une customisation presque totale et d’autres sont plus fournis et permettent d’être soutenu dans la démarche (par exemple avec des encadrés 'ce que j’ai aimé' ou 'mon souvenir de la journée').

Le "coussin" de voyage Attention, on ne vous parle pas ici d’un coussin en graines ou gonflable qui, même s’ils sont pratiques, ont tendance à faire mal au cou et à ne pas servir à grand-chose finalement. On vous parle de faire vraiment la différence en offrant cette écharpe-coussin, conçue par des chiropraticiens, des physiothérapeutes et des ingénieurs. Un élément en métal qui maintient le cou vous permet de garder la tête relativement droite et de ne pas vous retrouver avec un torticolis en sortant du train ou de l’avion. Pour une trentaine d’euros, vous pouvez le trouver sur Amazon par exemple.

Un hamac de voyage petit format et léger Qu'offrir à un.e grand.e voyageur.se ? - © Petar Chernaev - Getty Images Vous êtes déjà passé devant une plage en vous disant que vous seriez quand même mieux dans un hamac entre ces deux cocotiers plutôt que le cul dans le sable qui gratte ? Eh bien la prochaine fois que vous partez dans une destination qui pourrait se prêter à des siestes en hamac, vous n’oublierez pas de prendre le petit hamac portable et ultra léger que vous allez offrir à votre moitié. Vous trouverez ça dans des magasins comme AS Adventure ou Nature et Découverte. Il y a plusieurs marques, tailles, poids, à vous de choisir.