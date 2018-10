PURE part en #MissionZéroDéchet !

Le sujet de la crise écologique est omniprésent dans l’actualité et sur toutes les lèvres.

L’imminence de changements irréversibles à l’échelle planétaire semble inévitable si l’on ne prend pas rapidement des mesures drastiques en matière de production et de consommation. La pollution des sols, de l’eau et de l’air constitue notamment un fléau qui nuit gravement à nos différents écosystèmes et menace la survie des êtres vivants. La RTBF est déjà en marche pour diminuer son empreinte carbone.

Pure se mobilise à son tour et se lance dans une Mission Zéro Déchet. Concrètement, trois animateurs vont mouiller la chemise (et peut-être même mettre les mains dans la terre) tout au long de la semaine de Toussaint : Cédric-Jean Busine, jeune papa actif qui court après le temps, Fanny Ruwet, geekette eco-friendly et hyper connectée, et Stéphanie Barras, trentenaire dynamique et impliquée.

Objectif : Réduire leurs déchets de 50% en une semaine.

Du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre, avec l’aide de Bruxelles Environnement et de Wallonie Environnement, ils se mettent à l’épreuve et explorent toute une série d’alternatives existantes. Y parviendront-ils ?

Suivez leurs aventures chaque jour en radio, sur Instagram ainsi que sur le site de Pure.