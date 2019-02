Prouesse technologique mais fiasco commercial: le Concorde, faits et chiffres

Remisé sous les hangars depuis 2003, l'avion supersonique franco-britannique Concorde, qui fête ses 50 ans, continue de susciter rêve et fascination, symbole à la fois de prouesse technologique et de fiasco commercial.

Il faudra attendre presque sept ans pour le démarrage véritable de l'appareil avec une mise en service commerciale conjointe, le 21 janvier 1976 , par Air France et British Airways , lors de vols inauguraux Paris-Rio et Londres-Bahreïn.

Les quatre réacteurs Rolls-Royce/Snecma Olympus 593 engloutissaient en moyenne 20 tonnes de kérosène par heure de vol , 450 litres par minute au décollage. La consommation par passager était estimée entre 14 et 17 litres pour 100 kilomètres parcourus, quatre fois plus que sur un avion de ligne actuel (4 litres/100 km en moyenne).

Quelle vitesse?

C'était le point d'excellence du Concorde, seul avion de ligne (avec l'éphémère Tupolev 144 russe) à voler à vitesse supersonique, à savoir plus vite que la vitesse du son (1.235 km/h). Sa vitesse de croisière maximale était Mach 2,04, deux fois la vitesse du son, environ 2.500 km/h.

Il permettait à une centaine de passagers de gagner New York depuis Paris en 3h30, soit environ dix fois moins que le temps mis par Charles Lindbergh pour relier New York à Paris en 1927 (33h30) et deux fois moins que les vols actuels (près de 8h). Coût du billet aller et retour: 8.100 euros pour les derniers voyages en mai 2003.