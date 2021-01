Prêts à renoncer à certains plaisirs pour pouvoir voyager ?

Repartir tout de suite, n'importe où, même à la dernière minute

2020 est considérée comme une année perdue en termes de voyages par plus d'un quart des sondés (27%), qui souhaitent désormais boucler leurs valises au plus vite pour pouvoir s'évader, peu importe la destination, d'après le dernier rapport publié par Hotels.com.

Près de quatre sondés sur dix (36%) s'imaginent même tout laisser tomber s'ils en ont l'opportunité pour pouvoir partir en vacances en 2021, et une écrasante majorité (88%) affirment même avoir l'intention "d'être plus spontanés que jamais" en matière de voyage en cette nouvelle année.

"Une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que la monotonie de l'année 2020 a donné à chacun l'envie de saisir l'opportunité de voyager dès que cela est possible pour rattraper les voyages manqués de 2020. Nous avons vu que lorsque les restrictions de voyage se sont assouplies pour beaucoup en juillet et août 2020, plus de la moitié des réservations ont été faites trois jours ou moins avant leur séjour, contre 40% en 2019", explique Emma Tagg, Senior Global Brand Communications Manager de la marque Hotels.com.

"Les gens sont prêts à tout laisser tomber en dernière minute pour prendre les vacances tant attendues et rester sur un transat au bord de la piscine !", ajoute-t-elle.

Le rapport révèle que les voyageurs frustrés sont prêts à tout - ou presque - pour pouvoir de nouveau explorer de nouvelles destinations. Plus d'un quart d'entre eux (26%) se disent capables de renoncer au shopping, 21% aux sucreries, 17% à l'alcool et 14% au tabac pendant un mois pour pouvoir repartir en vacances et 22% affirment même pouvoir ne manger que des pâtes et du riz durant trente jours pour pouvoir voyager.