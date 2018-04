Préjugés sur les Japonais : Distinguez le vrai du faux !

Avez-vous déjà eu vent de préjugés ? Des idées toutes faites sur les habitants d'autres pays. On voit souvent circuler un avis bien établi sur tel trait de caractère d'un peuple. Un cliché qui dirait que les Italiens sont crâneurs, que les Français sont d'éternels râleurs, que les Argentins sont tous des pros du foot et que les Japonais sont accrochés à leur appareil photo!

Il y a, en effet, autant de préjugés qu'il y a de pays. Découvrons ensemble les plus gros clichés sur le peuple nippon.

Le Japon est un pays propre, sûr et high-tech

Les Japonais font très attention aux espaces publics, et tout est très bien entretenu. Les dégradations et détritus dans la rue sont des exceptions. Il y a peu de vols et quasiment pas de violence au Japon. On peut se promener la nuit sans crainte n'importe où et laisser ses affaires sans surveillance sans craindre qu'on les vole. Apparemment, c'était encore mieux il y a quelques dizaines d'années, les gens dormaient avec la porte d'entrée ouverte même en ville, mais ça n'est plus du tout le cas.

Le Japon est à la pointe de la technologie

Mais il ne faut pas pour autant s'imaginer un pays radicalement différent des autres avec 10 ans d'avance technologiquement et des robots qui courent dans les rues.

Les Japonais passent leur vie au travail

On dit que les Japonais passent leur vie au travail, corvéables à merci, oeuvrant dans la crainte d'une réprimande de leur chef et dans l'espoir d'une promotion. C'est une situation qui existe vraiment, surtout dans les grosses villes et dans les grosses entreprises. Mais cela ne s'applique pas pour autant à tous les travailleurs nippons. Ces derniers disposent en moyenne de deux à trois semaines de congés payés par an, auxquelles s'ajoutent les jours fériés et les jours des Golden Weeks, soit une vingtaine de jours en plus. Ils ont donc des congés tout comme dans les autres pays, mais la nuance réside surtout dans le fait qu'ils ne les prendront pas forcément !

Les jeunes Japonais sont mariés de force

Le principe de "miai", ou mariage arrangé, a été une pratique courante pendant longtemps au Japon. Aujourd'hui, bien que déclinante, elle perdure encore, notamment dans certains milieux. Mais c'est dû en particulier au fait que dans ce pays, le concept de mariage peut être distinct de celui de l'amour. Certains estiment à environ 80% le nombre de mariages par amour chez les jeunes Japonais aujourd'hui.

Leur gastronomie repose sur les sushi, insectes et animaux

Les Japonais ont une alimentation variée à base de poisson et de riz, mais pas seulement. Notons au passage que la cuisine japonaise est plus équilibrée que beaucoup d'autres alimentations dans le monde. D'où un pourcentage d'obésité dans la population plus faible qu'en Europe ou, bien entendu, aux Etats-Unis.

Les Japonais sont racistes

Les Japonais ont parfois peur des étrangers et cherchent à préserver leur culture. La discrimination envers les étrangers est aussi fréquente. Mais tout ceci n'a rien à voir avec le racisme tel qu'on le définit en Occident. Il n'y a pas de ressenti envers les autres populations, ni de jugement sur les origines ou la religion. Au contraire, les Japonais sont même dans l'ensemble très curieux et accueillants.