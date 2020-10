Pourquoi les vins argentins ont profité de la crise du Covid-19

La demande de vin argentin sur les marchés domestique et international a augmenté durant la pandémie.

Le confinement a stimulé la consommation locale

Dans la région de Mendoza (est), cœur de la viticulture argentine et de son cépage dominant, le Malbec, la crise du Covid-19 qui a mis à genoux l’économie mondiale a eu des effets contrastés.

Malgré la fermeture des restaurants, des hôtels, le marché national a bondi de 8,2% entre janvier et septembre, selon l’Institut national de la viticulture.

"Il est clair que la pandémie et le confinement ont permis une plus grande consommation de vin en Argentine", estime Gustavo Lopez, directeur de Fecovita, qui regroupe 29 coopératives viticoles avec plus de 5000 producteurs.

Il explique cette hausse par "de l’argent disponible" dans les ménages, "qui n’était plus dépensé en carburant ou en sorties". Mais il redoute que la demande diminue une fois la crise sanitaire passée.