Pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres en automne?

Ça arrive chaque automne: elles changent de couleur et finissent par tomber. Voici pourquoi les arbres se débarrassent de leurs feuilles.

Dans les zones boréales et tempérées, la chute des températures impacte la plupart des arbres et surtout leurs feuilles. Les fluides qui les traversent risquent en effet de geler. Problème: maintenir la circulation est une perte d'énergie. La seule solution est donc de s'en débarrasser pour remédier à ce problème.

Pour commencer, les arbres diminuent l'envoi de chlorophylle vers les feuilles, au fur et à mesure que les jours raccourcissent. Ce pigment est ce qui permet aux feuilles d'absorber la lumière et ce qui leur donne leur couleur verte. Par conséquent, la feuille devient jaune ou orange.

L’arbre "tue" ses feuilles

Pour se débarrasser de ses feuilles, l'arbre va devoir les "tuer": il coupe le réseau de veines qui le relie à la feuille, à l'endroit où la tige rencontre la branche.

Privée d'eau elle va se dessécher et finalement tomber. L'arbre va alors conserver ses parties les plus robustes: le tronc, les branches, l'écorce pour affronter l'hiver en se reposant sur l'énergie qu'il a stockée durant l'année.