Les chats sont le seul animal asocial que nous avons réussi à domestiquer. Mais les gens sont souvent déçus de ne pas pouvoir avoir une relation aussi facile qu’avec des chiens. Sont-ils vraiment hautains ou ne comprenons-nous seulement pas leur langage ? Les chats ont, comme les chiens, un langage corporel sophistiqué : queue tremblante, fourrure ébouriffée et différentes positions des oreilles et des moustaches. Un ronronnement indique généralement (mais pas toujours) le contentement. C’est une méthode relativement fiable pour savoir si le chat est en mode 'viens faire des câlins' ou s’il vaut mieux le laisser tranquille. Malgré les milliers d’années de domestication du chat, leur indépendance, que beaucoup considèrent comme un avantage, est très souvent considérée comme une attitude distante, hautaine ou égoïste. Leurs détracteurs affirment même qu’ils ne montrent vraiment de l’affection que lorsque leur bol de croquettes est vide… Et pourtant, une étude a démontré que les chats aimaient leurs maîtres comme leurs parents. Alors d’où leur vient cette image d’animal hautain et méprisant ?

Le mystère de la sociabilité des chats Pourquoi les chats ont-ils l'air hautain ? - © Chris McGrath - Getty Images Puisque le chat est à la base un animal asocial, il est normal que la communication soit plus difficile avec l'humain (animal social). Cette complication nous fait voir un égoïsme là où il n’y en a pas. La recherche sur le comportement félin est à la traîne comparée à celle sur les chiens. Ce qui rend la compréhension très complexe c’est la diversité des comportements des chats. On peut voir des chats sauvages s'enfuir à l'approche de l'homme alors qu'en Méditerranée et au Japon, on retrouve des colonies de "chats communautaires" dans des villages de pêcheurs. Ils vivent en communauté avec les hommes qui les caressent et les nourrissent. Même chose à Istanbul, où les chats semi-errants sont nourris et pris en charge par les habitants. Il ne faut même pas regarder si loin, comparez votre chat avec celui du voisin : l'un sera amitieux et voudra passer beaucoup de temps avec ses humains quand l'autre sera farouche et préférera vivre dans son coin. La disparité des comportements complique la tâche des chercheurs et des maîtres, troublés par des comportements qu’ils ne comprennent pas.

Domestiqué pour servir de chasseur indépendant Pourquoi les chats ont-ils l'air hautain ? - © Image by Chris Winsor - Getty Images Une première raison possible de leur attitude et de leur réputation peut venir de leur domestication originelle. Les premiers chats domestiques sont apparus dans les villages néolithiques du Moyen-Orient, il y a environ 10.000 ans selon la BBC. Ils ne dépendaient pas de leurs 'maîtres' humains pour se nourrir puisque le but de leur 'adoption' était qu’ils chassent rats, souris et autres nuisibles pour protéger les récoltes et les granges de nourriture. Une relation presque de travail qui ne mettait pas l'entente et la proximité au cœur de l'échange. Les chats d’aujourd’hui ont gardé beaucoup des instincts de leurs ancêtres pré-domestiques : le désir de chasser, de patrouiller son territoire, de le protéger d’autres chats.

Un ancêtre asocial et solitaire Pourquoi les chats ont-ils l'air hautain ? - © charliebishop - Getty Images "Les chiens et les humains sont très similaires et vivent ensemble depuis longtemps. D’une certaine manière, cela a été une co-évolution. Avec les chats, c’est beaucoup plus récent. Ils viennent d’un ancêtre solitaire qui n’est pas une espèce sociale", explique Karen Hiestand, vétérinaire et administratrice d’International Cat Care. Parlant de la sociabilité, Karen Hiestand explique : "elle est très variable, déterminée par la génétique et peut provenir de ce qu’ils ont vécu au cours des six ou huit premières semaines. S’ils ont des expériences positives au début de leur vie, ils vont probablement aimer les humains et vouloir passer du temps avec nous".

On ne comprend pas leur langage Tout comme les chiens, les chats communiquent beaucoup avec leur corps mais ils ne le font pas de la même manière que les chiens. "Je pense qu’il est beaucoup plus difficile pour les gens de lire leur langage corporel par rapport aux chiens", explique Kristyn Vitale, chercheuse au doctorat qui étudie le comportement des chats. Mais ce n’est pas nécessairement la faute du chat et il n’en est pas pour autant égoïste et hautain.

Pourquoi les chats ont-ils l'air hautain ? - © Omaly Darcia / 500px - Getty Images/500px Si les chats n’ont pas le muscle du sourcil développé par les chiens pour nous attendrir et ne peuvent donc pas vous faire un regard amoureux. Par contre, ils vous disent aussi 'je t’aime' avec leurs yeux mais de leur manière : en vous regardant en clignant doucement des yeux. Ce geste équivaut à un bisou ou un "je t’aime". Un autre exemple de comportement qui a longtemps été mal interprété et que la recherche met en lumière est le frottement contre les jambes. En observant les chats sauvages se frotter aux arbres pour établir leur territoire, on pensait que ce geste était une sorte de marqueur pour que le chat vous désigne comme son territoire (super sympa). Cependant, les études montrent que quand ils le font sur des humains, c’est généralement un signe d’appartenance, le chat transfère son parfum sur votre peau et en même temps transfère le vôtre sur sa fourrure. C’est une façon de créer un "parfum commun" qui distingue l’ami de l’ennemi.