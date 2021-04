Pourquoi le printemps est-il la meilleure saison ?

Le printemps, dite "saison des amours", est une période particulièrement euphorique. S'il s'agit de votre période préférée, vous serez ravi de savoir qu'elle amène avec elle de nombreux bienfaits pour la santé. En effet, plusieurs arguments scientifiques la rendent très sérieusement éligible comme meilleure saison de l'année. Les journées plus longues, seront plus belles. Il débute le jour de l'équinoxe, moment durant lequel le jour et la nuit ont une durée identique. Ensuite, c'est le jour qui va gagner progressivement sur la nuit jusqu'au solstice d'été, la journée la plus longue de l'année, où cette tendance commencera à s'inverser. Nous bénéficions ainsi d'une durée d'ensoleillement maximale durant le printemps.

La lumière du jour produit du bonheur En hiver, les rayons du soleil, riches en vitamine D, se font rares. Un manque peut mettre à rude épreuve la résistance de vos os et de votre système immunitaire. Heureusement, avec l'arrivée du printemps, vous pourrez à nouveau faire le plein de cette vitamine et donner à votre corps tout ce dont il a besoin. De plus, le soleil favorise la sécrétion de mélatonine, sérotonine et dopamine, des hormones qui ont un effet positif sur l'humeur et le moral. Cet accroissement de lumière naturelle aide également à lutter contre la dépression saisonnière, qui touche certaines personnes.

La santé passe par l'assiette Les raisons scientifiques pour lesquelles le printemps est la meilleure saison - © MAIKA 777 - Getty Images Au printemps, il est bien plus facile de trouver des produits frais, qui ne viennent pas du bout du monde. La variété de fruits et légumes disponibles nous permet de rendre nos repas plus sains et plus légers, pour le plus grand bonheur de notre corps, que les amateurs de recettes fromagères et de plats riches, ont mis à rude épreuve en hiver. Le mieux est de manger de saison, on vous conseille donc d'acheter les fruits et les légumes que l'on voit pousser en ce moment.

Le moral se régénère Raisons scientifiques pour lesquelles le printemps est la meilleure saison - © Halfpoint - Getty Images/iStockphoto Qu'on le veuille ou non, quand les jours rallongent, que le soleil est davantage présent, on change notre comportement. On passe plus de temps dehors (en temps normal, pas en ce temps de coronavirus), on est plus actif. De la même manière que la sève monte dans les arbres, nous connaissons un regain d'énergie. La nature se réveille. Il faut relever le nez du guidon et profiter des petits plaisirs de la vie : le soleil qui réchauffe le dos, les jardins qui fleurissent et les oiseaux qui reviennent !